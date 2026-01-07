Viscarra fue elegido como el mejor de la temporada 2025 en Alianza Lima

Mediante una publicación en sus redes sociales, Alianza Lima dio a conocer que el arquero boliviano Guillermo Viscarra fue elegido como Jugador de la Temporada 2025, destacando su entrega y sacrificio en partidos de alta exigencia dentro de la competencia.

“Guillermo Viscarra es el que más la sudó en 2025 y se corona como nuestro Jugador de la Temporada. Seguridad bajo los tres palos, entrega total en cada estirada y un liderazgo inquebrantable que sostuvo al equipo durante toda la temporada. Su esfuerzo no conoce límites y hoy el pueblo blanquiazul se lo reconoce”, escribió el club en sus redes sociales.

Viscarra firmó grandes actuaciones con el conjunto blanquiazul, siendo una de las más recordadas la atajada de un penal a Alan Velasco, de Boca Juniors, en la segunda ronda de la Copa Libertadores. Además, con la selección boliviana tuvo participación en las Eliminatorias, tras la lesión de Carlos Lampe en el partido ante Chile.

