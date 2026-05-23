En marcha corredor humanitario para desbloquear la ruta La Paz-Oruro

El Gobierno nacional activó el operativo para garantizar el ingreso de alimentos, oxígeno y medicamentos, con participación de la Policía, Fuerzas Armadas y maquinaria pesada para despejar las rutas bloqueadas.

En la madrugada de este sábado 23 de mayo, se dio inicio al Corredor Humanitario de las Banderas Blancas, anunciado por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, con el objetivo de restituir el tránsito en las carreteras que conectan Oruro con La Paz que se encuentra cortada hace 23 días y permitirá que productos esenciales lleguen a la población de La Paz y El Alto.

“El objetivo de este operativo es permitir que a las ciudades del Alto y de La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, explicó Oviedo durante conferencia de prensa.

"Vamos a dialogar"

El operativo estuvo liderado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien sostuvo que la intervención tiene un carácter pacífico y humanitario, y cuenta con el apoyo de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para despejar gradualmente las vías afectadas por los bloqueos.

“Vamos a dialogar en cada punto de bloqueo para que este corredor tenga éxito”, afirmó Zamora, al explicar que la estrategia busca evitar enfrentamientos y recuperar progresivamente la circulación en las rutas afectadas.

Abastecimiento las ciudades de La Paz y El Alto

Las autoridades señalaron que este corredor permitirá reabastecer mercados, hospitales y centros de salud, mientras se mantiene un despliegue continuo para garantizar el libre tránsito y la normalización del abastecimiento a la sede de Gobierno y la ciudad de El Alto.

Sin armas letales

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, aseguró que los militares movilizados a los puntos de bloqueo no portan armas letales y que su presencia tiene el objetivo de colaborar en la habilitación del corredor humanitario destinado al traslado de alimentos, combustible e insumos médicos hacia el departamento de La Paz.

Se espera que el operativo facilite el paso seguro de camiones con alimentos, medicinas y oxígeno, mitigando los efectos de los bloqueos prolongados y asegurando la atención de las necesidades más urgentes de la población.

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