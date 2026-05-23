Corredor Humanitario de Banderas Blancas: cómo funcionará y qué rutas serán despejadas

El Gobierno nacional anunció la ejecución del denominado 'Corredor Humanitario de las Banderas Blancas', un operativo que busca garantizar el ingreso seguro de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal, combustible y otros insumos esenciales hacia las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por los bloqueos instalados en diferentes rutas del país.

La medida fue confirmada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y se ejecutará desde la madrugada de este sábado 23 de mayo, principalmente en el tramo carretero que conecta Oruro con La Paz.

¿Cuál es el objetivo?

Según explicó el Gobierno, el operativo tiene como finalidad:

Restablecer el tránsito en rutas bloqueadas.

Permitir el abastecimiento de productos básicos.

Garantizar el traslado de oxígeno medicinal y medicamentos.

Evitar una mayor afectación a hospitales y centros de salud.

Proteger a la población ante el desabastecimiento.

“El objetivo de este operativo es permitir que a las ciudades del Alto y de La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, señaló Oviedo.

¿Qué productos ingresarán?

El corredor humanitario permitirá el paso de:

Alimentos

Medicamentos

Oxígeno medicinal

Combustible

Suministros esenciales

Las autoridades alertaron que la situación es crítica en algunos sectores, especialmente por la reducción de reservas de oxígeno medicinal.

¿Quiénes participarán del operativo?

El Gobierno informó que el operativo contará con:

Policía Boliviana

Fuerzas Armadas (apoyo logístico)

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Cruz Roja Boliviana

Iglesia Católica

Instituciones de Derechos Humanos

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que la prioridad será liberar las vías para el tránsito de camiones, cisternas y transporte de insumos médicos.

¿Cómo se realizará el desbloqueo?

De acuerdo con las autoridades, primero se ejecutará un despeje progresivo de carreteras bloqueadas mediante presencia policial y maquinaria pesada de la ABC.

El Gobierno aseguró que la intervención tendrá un carácter “estrictamente pacífico y humanitario”, bajo el símbolo de las banderas blancas.

¿Dónde se desarrollará el corredor?

El operativo se concentrará principalmente en las rutas:

Oruro

El Alto

La Paz

Mira la programación en Red Uno Play