Legisladores piden captura inmediata de Mario Argollo tras orden de aprehensión

La orden de aprehensión emitida por la Fiscalía contra el dirigente de la COB, Mario Argollo, por presuntos delitos vinculados a hechos de violencia y movilizaciones sociales, generó reacciones en la Asamblea Legislativa, donde parlamentarios de distintas fuerzas políticas coincidieron en exigir la ejecución inmediata de la disposición judicial.

La medida también alcanza al senador Nilton Condori y surge en medio de las investigaciones por los conflictos y actos vandálicos registrados en el departamento de La Paz, escenario que permanece afectado por bloqueos y enfrentamientos.

Desde el Legislativo, algunos parlamentarios sostuvieron que las acciones impulsadas durante las movilizaciones habrían derivado en hechos que sobrepasaron la protesta social y provocaron perjuicios a la población.

Foto: Diputado de Libre, José Maldonado. Red Uno.

“No corresponde a nadie cuando entra a una sedición, cuando entra en acto de terrorismo”, manifestó José Maldonado, diputado de Libre.

En la misma línea, otra autoridad respaldó el proceso y pidió ejecutar la orden emitida por la Fiscalía.

Foto: Diputada del PDC, Ximena Arispe. Red Uno.

“Yo comparto todos estos mandamientos de aprehensión porque hemos visto que estas personas le han hecho daño, están haciendo sedición. Argollo, compartimos, tiene que ser aprehendido, tiene que ser aprehendido, la ciudadanía entera lo pide”, afirmó Ximena Arispe, diputada del PDC.

Las declaraciones surgen mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos en las últimas jornadas, marcadas por enfrentamientos, personas heridas y daños materiales en la sede de Gobierno.

Sin embargo, no todos los sectores comparten la misma posición. Desde la oposición también surgieron cuestionamientos respecto a los procesos iniciados. El diputado del PDC, Brayan Casas, expresó reparos sobre la legalidad y el contexto de las acciones judiciales.

Foto: Diputado del PDC, Brayan Casas. Red Uno.

“Sale orden de aprehensión para el dirigente Argollo y sale orden de aprehensión para el senador Nilton Condori y para algunos dirigentes más. ¿Por qué? Por alzar la voz”, señaló.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones mientras se aguarda la ejecución de los mandamientos y el avance de las indagaciones para establecer responsabilidades en los hechos registrados durante las movilizaciones.

Mira la programación en Red Uno Play