Unión Europea condena la violencia y llama al diálogo ante conflictos en Bolivia

La Delegación de la Unión Europea en Bolivia, junto a las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia, emitió una declaración conjunta en la que llaman a la calma y al diálogo frente a la situación política y social que atraviesa el país.

El pronunciamiento fue difundido este martes y surge en medio de las protestas, bloqueos y hechos de violencia registrados en diferentes regiones de Bolivia durante las últimas semanas.

En el documento, la Unión Europea y sus Estados miembros recordaron que pasaron siete meses desde la realización de las elecciones generales, las cuales calificaron como “ejemplares”. Asimismo, expresaron su preocupación por los acontecimientos actuales y exhortaron a preservar la democracia, el orden constitucional y las instituciones del Estado.

“Hace un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala parte del comunicado.

La declaración también remarca que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica y con pleno respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

El pronunciamiento internacional se produce en un contexto de creciente conflictividad en Bolivia, marcado por movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en distintas ciudades del país.

Mira la programación en Red Uno Play