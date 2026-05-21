TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacional

Ministro de Trabajo, Edgar Morales, pone su cargo a disposición

“Porque no quiero que mi país esté sufriendo, pongo a disposición mi cargo”, manifestó la autoridad al anunciar su alejamiento del gabinete en medio de movilizaciones, bloqueos y creciente conflictividad social.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

21/05/2026 12:21

Agregar Reduno en

Escuchar esta nota

El ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales Mamani, presentó su renuncia al cargo en medio de conflictos sociales que atraviesa el país, marcada por protestas, bloqueos y presión de distintos sectores sociales que exigen soluciones al desabastecimiento y la conflictividad.

“Porque no quiero que mi país esté sufriendo, pongo a disposición mi cargo”, expresó la autoridad al momento de anunciar su decisión, señalando que su alejamiento busca contribuir a generar condiciones de diálogo y pacificación.

La dimisión se produce en un contexto de fuertes movilizaciones en el departamento de La Paz, donde organizaciones sociales mantienen marchas y bloqueos que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno para hospitales.

 
 
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD