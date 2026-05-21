Ministro de Trabajo, Edgar Morales, pone su cargo a disposición

El ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales Mamani, presentó su renuncia al cargo en medio de conflictos sociales que atraviesa el país, marcada por protestas, bloqueos y presión de distintos sectores sociales que exigen soluciones al desabastecimiento y la conflictividad.

“Porque no quiero que mi país esté sufriendo, pongo a disposición mi cargo”, expresó la autoridad al momento de anunciar su decisión, señalando que su alejamiento busca contribuir a generar condiciones de diálogo y pacificación.

La dimisión se produce en un contexto de fuertes movilizaciones en el departamento de La Paz, donde organizaciones sociales mantienen marchas y bloqueos que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno para hospitales.