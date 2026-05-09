No te equivoques: Estas son las 12 carreras que tienen buena salida laboral este 2026

Especialistas en empleo identifican las carreras con mejores perspectivas de trabajo, crecimiento y salarios competitivos para el próximo año.
09/05/2026 18:12
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Elegir qué estudiar implica mucho más que seguir una vocación. Para miles de jóvenes, también pesa una pregunta clave: ¿tendrá salida laboral?.
En un mundo marcado por la digitalización y los cambios constantes en las habilidades requeridas, especialistas remarcan que hoy la formación profesional debe combinar interés personal con capacidad de adaptación.
De acuerdo con un análisis de Randstad, existen carreras tradicionales y emergentes que ofrecen buenas perspectivas de empleo, crecimiento sostenido y mejores niveles de remuneración.
Las áreas con más demanda laboral
Entre las profesiones con mayor proyección aparecen:
La clave ya no es solo elegir una carrera
Especialistas coinciden en que el título universitario ya no garantiza por sí solo una trayectoria sólida. La rapidez con la que evolucionan las tecnologías vuelve indispensable el aprendizaje continuo, la actualización permanente y la capacidad de reinventarse profesionalmente.
En ese escenario, más que elegir una carrera “para toda la vida”, el verdadero diferencial será desarrollar habilidades para adaptarse a un mundo laboral en constante transformación.
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