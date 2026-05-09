Taxista muere de forma repentina mientras trasladaba pasajeros en Santa Cruz

Un conductor de taxi falleció de manera repentina la tarde de este sábado en la avenida G77, entre octavo y noveno anillo de la ciudad de Santa Cruz, luego de sentirse mal mientras realizaba un servicio con pasajeros a bordo.

Según el reporte preliminar, el hombre se encontraba conduciendo cuando comenzó a presentar malestares. En medio de la situación, pidió a sus pasajeros que le consiguieran un Mentisan, pero minutos después perdió la vida.

Efectivos de la Policía llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver y posteriormente trasladarlo hasta la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del fallecimiento.

El caso se encuentra en investigación y se aguarda el reporte oficial de la Policía.

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