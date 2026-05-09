Gobierno convoca al diálogo a maestros rurales en medio de protestas

El Ministerio de Educación convocó a las federaciones departamentales y regionales de la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia a retomar el diálogo, en un intento por encauzar las demandas del sector y avanzar en acuerdos conjuntos.

Mediante una carta, la ministra de Educación, Beatriz García, reiteró la disposición del Gobierno de mantener una política de “puertas abiertas” y diálogo permanente.

En el documento, la autoridad subraya que los avances en el sistema educativo deben construirse a través de procesos “responsables, técnicos y sostenibles”.

La invitación establece la realización de una reunión el martes 12 de mayo a las 15:00 en la ciudad de Cochabamba, específicamente en el centro de eventos La Riviera, con el objetivo de reiniciar las conversaciones bajo un marco de respeto mutuo y transparencia.

Desde el Ministerio se destacó la importancia de retomar el intercambio con el magisterio rural para abordar los temas pendientes y evitar mayores conflictos en el sector educativo.

Recordemos que, sectores del magisterio anunciaron un paro movilizado para el día lunes, en señal de presión y en demanda de atención a sus demandas.

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