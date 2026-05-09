¿Nuevos beneficiarios del Bono PEPE?: Esto informó la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha anunciado una actualización trascendental que expande el alcance del programa PEPE. A partir de ahora, serán considerados beneficiarios directos el padre, madre o tutor registrado como titular de cobro del Bono Juancito Pinto de la gestión 2025, siempre que figuren en el Registro Único de Estudiantes (RUDE).

Esta medida busca democratizar el acceso al apoyo económico, permitiendo que la estructura de cobro se alinee con los registros escolares vigentes. Asimismo, se ha confirmado que el plazo para realizar el cobro de los montos acumulados se amplía hasta el 19 de junio, eliminando la necesidad de esperar un turno por fecha de nacimiento.

Inclusión de familiares y responsables en el cobro

La flexibilidad del programa ahora permite que otros miembros del núcleo familiar que hayan realizado el cobro del bono escolar y estén registrados en el RUDE accedan al beneficio. Esta disposición incluye una gama más amplia de responsables legales para asegurar que el dinero llegue efectivamente a los menores y sus familias.

Los nuevos grupos familiares habilitados para el cobro bajo esta normativa son:

Tutores directos: Padres o madres registrados como titulares en la gestión 2025.

Padres o madres registrados como titulares en la gestión 2025. Familiares extendidos: Abuelos, abuelas, tíos, tías y hermanos que figuren como responsables en el sistema RUDE.

Abuelos, abuelas, tíos, tías y hermanos que figuren como responsables en el sistema RUDE. Otros responsables: Cualquier tutor legal que haya efectuado el cobro del beneficio escolar previo y esté debidamente acreditado.

Requisitos y condiciones para el acceso

Para hacer efectivo el retiro del Bono PEPE, los beneficiarios deben acudir a cualquier entidad financiera autorizada con su carnet de identidad original y vigente, además de su certificado de sufragio. Es importante destacar que el proceso es dinámico y depende de la validación de datos que realiza la Gestora para garantizar la seguridad de los fondos.

No se requiere realizar trámites burocráticos adicionales ni presentar formularios complejos en las ventanillas bancarias. Con la meta de superar los 2 millones de beneficiarios, el programa PEPE continúa consolidándose como el principal refuerzo económico para las familias vulnerables en todo el territorio nacional.

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