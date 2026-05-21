Paz posesiona a Williams Bascopé como nuevo ministro de Trabajo

El presidente Rodrigo Paz posesionó este jueves al nuevo ministro de Trabajo, Williams Bascopé, quien se incorpora al Gabinete en medio de un escenario marcado por conflictos sociales, movilizaciones y bloqueos de carreteras que este día cumplen 21 jornadas consecutivas.

La nueva autoridad agradeció al mandatario por la confianza depositada y aseguró que asume el cargo con el desafío de trabajar por el país a través del diálogo. Además, expresó su confianza en que Bolivia podrá superar el actual momento de crisis.

“Este país merece trabajar y entenderse en sus diversidades, y debemos salir adelante a partir del diálogo y no de la confrontación”, señaló Bascopé.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz agradeció al nuevo ministro por aceptar el reto de asumir la cartera de Estado y también destacó el trabajo realizado por el exministro Edgar Morales durante su gestión.

“Hemos creado el Consejo Económico y Social para la patria, para que se encuentren organizaciones vivas, de las regiones para debatir temas entre ellas trabajo, empleos, y para ello tenemos un flamante ministro que nos puede generar la diferencia en la visión de la modernidad que requiere la patria”, indicó Paz.

El acto se realizó luego de que el mandatario anunciara un reordenamiento de su equipo de ministros y la implementación de nuevas medidas orientadas a enfrentar la crisis económica y social que atraviesa el país

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