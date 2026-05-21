Schrupp: "El estado de excepción puede generar más conflictos"

Gobernación de Santa Cruz considera que la declaratoria de un estado de excepción no es la solución en este momento, pese a que Bolivia enfrenta este jueves 21 días de bloqueos en distintas regiones del país. Así lo señaló Rolando Schrupp, vocero de la institución cruceña.

“El estado de excepción es una medida extrema que debe ser tomada con la absoluta responsabilidad que amerita. Usualmente, este tipo de decisiones generan más conflictos. Existen otras vías para mantener el imperio de la ley, que es lo que estamos exigiendo que se cumpla”, indicó Schrupp.

El vocero de la Gobernación consideró además que la independencia judicial es clave para garantizar que la Fiscalía actúe sin “politizar en favor de uno u otro bando”.

“Debemos ser muy firmes en los principios, pero mesurados en las medidas por las consecuencias que puedan generarse. Eso no quiere decir que las acciones aplicadas hasta ahora sean insuficientes”, acotó.

Schrupp sostuvo que, en los últimos años, las protestas se han distorsionado mediante el uso de bloqueos de carreteras. Si bien reconoció que la protesta es un derecho, señaló que no puede afectar la vida, la seguridad ni el abastecimiento de la población.

“El uso de la protesta para atentar contra la democracia es un exceso absoluto; el uso de la protesta para bloquear a la ciudadanía y hacerla pasar hambre también es un exceso”, expresó.

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