“El país no puede seguir secuestrado”: Cainco pide aplicar la Constitución frente a las protestas

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, respaldó el reciente mensaje del mandatario Rodrigo Paz y sus ministros, señalando que el enfoque del Gobierno debe centrarse en buscar una salida urgente a los conflictos. En ese sentido, la autoridad empresarial enfatizó que "el país necesita solucionar los problemas de los bloqueos, que no tienen un interés legítimo" y que solo buscan generar inestabilidad.

Firmeza legal y diálogo

Ante la parálisis de las carreteras, Antelo abogó por una estrategia dual que combine la concertación con el cumplimiento estricto de las leyes vigentes.

“Hay que volver a las mesas de diálogo, pero también hay que sentar una mano fuerte contra esos reclamos que están buscando la desestabilización del país”, advirtió con tono de urgencia.

A pesar del complejo escenario social, el representante de Cainco destacó la resiliencia de la región cruceña y recordó que "hay otra Bolivia posible, la productiva". Finalmente, instó al Ejecutivo a ejercer sus facultades legales, manifestando que “la Constitución tiene las herramientas para proceder con los desbloqueos y pacificar al país, el país no puede seguir secuestrado por unos cuantos”.

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