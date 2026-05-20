¿Enviará alimentos a La Paz por vía aérea? Estos son los requisitos

Las terminales aéreas se convierten en el último recurso de abastecimiento frente a los bloqueos que desgastan la situación en La Paz.
20/05/2026 18:05
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Las movilizaciones y bloqueos de carreteras que actualmente asfixian la economía general del país han obligado a las familias bolivianas a buscar alternativas desesperadas para abastecer a sus seres queridos en la ciudad de La Paz. Ante el desabastecimiento en los mercados paceños, el aeropuerto internacional de Viru Viru se ha transformado en el epicentro de masivos envíos de carne de res y pollo por parte de ciudadanos de Santa Cruz que intentan sostener a sus allegados.
Para evitar contratiempos, pérdidas económicas o el rechazo de la mercadería en la terminal aérea, los usuarios deben cumplir de manera obligatoria con un protocolo estricto para el transporte de carga perecedera.
Requisitos obligatorios de embalaje y rotulado
Las condiciones del empaque son el primer filtro que evalúa el personal de BOA (Boliviana de Aviación) para proteger tanto el producto enviado como el resto del equipaje en la aeronave:
Cadena de frío y horarios de recepción
Debido a la naturaleza logística del vuelo, el factor tiempo y la temperatura son cruciales para que los alimentos no se echen a perder durante el trayecto:
Un respiro para la economía familiar
Este puente aéreo autogestionado, es visto por los ciudadanos como un alivio directo para cientos de hogares que sufren los devastadores efectos del aislamiento vial en La Paz. El cumplimiento minucioso de esta normativa es, hoy por hoy, el único camino viable que la población encuentra para que los alimentos venzan el cerco y lleguen a las mesas paceñas con la calidad e inocuidad requeridas.
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