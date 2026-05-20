¿Enviará alimentos a La Paz por vía aérea? Estos son los requisitos

Las movilizaciones y bloqueos de carreteras que actualmente asfixian la economía general del país han obligado a las familias bolivianas a buscar alternativas desesperadas para abastecer a sus seres queridos en la ciudad de La Paz. Ante el desabastecimiento en los mercados paceños, el aeropuerto internacional de Viru Viru se ha transformado en el epicentro de masivos envíos de carne de res y pollo por parte de ciudadanos de Santa Cruz que intentan sostener a sus allegados.

Para evitar contratiempos, pérdidas económicas o el rechazo de la mercadería en la terminal aérea, los usuarios deben cumplir de manera obligatoria con un protocolo estricto para el transporte de carga perecedera.

Foto: Red Uno.

Requisitos obligatorios de embalaje y rotulado

Las condiciones del empaque son el primer filtro que evalúa el personal de BOA (Boliviana de Aviación) para proteger tanto el producto enviado como el resto del equipaje en la aeronave:

Protección del producto: La carga debe estar embalada de tal forma que garantice la total protección del alimento transportado.

La carga debe estar embalada de tal forma que garantice la total protección del alimento transportado. Consistencia técnica: El embalaje debe ser el adecuado y específico de acuerdo con el tipo de producto (especialmente riguroso con carnes y pollos).

El embalaje debe ser el adecuado y específico de acuerdo con el tipo de producto (especialmente riguroso con carnes y pollos). Marcado visible: Cada paquete debe contar de forma obligatoria con su respectivo marcado y rotulado, especificando con claridad el nombre completo del consignatario, su número de teléfono y la ciudad de destino.

Cadena de frío y horarios de recepción

Debido a la naturaleza logística del vuelo, el factor tiempo y la temperatura son cruciales para que los alimentos no se echen a perder durante el trayecto:

Control de temperatura: El transporte se realizará estrictamente a temperatura ambiente. Por esta razón, el cliente debe tomar todas las previsiones necesarias y proveer su propio refrigerante si envía carga sensible al calor.

El transporte se realizará estrictamente a temperatura ambiente. Por esta razón, el cliente debe tomar todas las previsiones necesarias y si envía carga sensible al calor. Margen de aceptación: Los cargamentos serán aceptados en los mostradores de la terminal aérea hasta dos horas antes de la salida programada del vuelo .

Los cargamentos serán aceptados en los mostradores de la terminal aérea hasta . Tiempos de entrega: El destinatario podrá recoger la mercadería en la ciudad de destino una hora después de la llegada del avión.

Foto: Red Uno.

Un respiro para la economía familiar

Este puente aéreo autogestionado, es visto por los ciudadanos como un alivio directo para cientos de hogares que sufren los devastadores efectos del aislamiento vial en La Paz. El cumplimiento minucioso de esta normativa es, hoy por hoy, el único camino viable que la población encuentra para que los alimentos venzan el cerco y lleguen a las mesas paceñas con la calidad e inocuidad requeridas.

Web BOA.

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