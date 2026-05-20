Cochabamba cercada: Se mantienen los bloqueos hacia el oriente y occidente, mientras la Policía prioriza el diálogo en Huayllani

El departamento de Cochabamba continúa enfrentando una situación crítica de transitabilidad. Según el último reporte brindado por el subcomandante departamental de la Policía, Coronel Marcelo Acuña, las carreteras que conectan a la región con el oriente y el occidente del país permanecen bloqueadas, dejando al departamento prácticamente incomunicado por vía terrestre.

El panorama en las rutas: Piedras gigantes y explosivos en el occidente

El reporte oficial detalla que la situación vial es compleja en varios puntos estratégicos del departamento:

Ruta al Occidente (Challa Grande): Este se ha consolidado como el sector más conflictivo. "Gente inescrupulosa se ha dado la molestia de posiblemente usar algún explosivo y hacer caer piedras de gran tamaño a la carretera a la altura de Challa Grande", detalló Acuña, alertando sobre los daños a la capa asfáltica.

Ruta al Oriente (El Trópico y Cono Sur): En el camino antiguo a Santa Cruz (Cono Sur) se mantienen activos diferentes puntos de bloqueo. Mientras tanto, en la zona del Trópico, se registran dos puntos de bloqueo principales sobre el río Ichilo (Bulo Bulo) y en el sector de Padre Sama. Asimismo, se reportan vigilias de personas en las inmediaciones de la Novena División del Ejército, Umopar y Río Blanco.

Resguardo estratégico y vías alternas en los valles

En contraste con las carreteras principales, el panorama en la ciudad de Cochabamba y los municipios aledaños muestra un despliegue policial preventivo para garantizar cierta movilidad:

"Tenemos personal policial destacado en el cruce Tarata y en Huayllani, para tratar de que no se agudice el tema de los bloqueos y que los ciudadanos —los sacabeños en este caso— tengan vías alternas de acceso para poder transitar", informó el subcomandante.

Por otra parte, la autoridad confirmó que en el municipio de Quillacollo no existen bloqueos a la fecha. En tanto, el sector de Parotani se mantiene bajo un estricto resguardo combinado de efectivos policiales y militares con el objetivo de mantener esa vía despejada.

Huayllani: Presencia policial sin orden de intervención

En el municipio de Sacaba, el punto crítico se concentra en Huayllani, donde el bloqueo de carreteras persiste. Aunque ya existe presencia de contingentes policiales a la altura del puente y en el retén de la zona, las fuerzas del orden aún no cuentan con una orden de intervención para proceder al desbloqueo por la fuerza.

Acuña enfatizó que la instrucción actual es buscar soluciones concertadas: "Estamos tratando, obviamente, siempre de agotar los medios de diálogo, la verbalización y los medios pacíficos para poder resolver de esa manera estos conflictos", concluyó la autoridad policial.

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