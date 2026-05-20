Filas por combustible generan tensión en La Paz

La escasez de combustibles continúa generando tensión en la ciudad de La Paz. Este miércoles, un grupo de personas intentó bloquear la avenida Sucre en protesta por la falta de gasolina y diésel en estaciones de servicio de la sede de gobierno.

Conductores denunciaron que permanecen durante horas e incluso toda la noche haciendo filas para conseguir carburantes. Algunos aseguraron haber dormido dentro de sus vehículos sin recibir atención.

“Estamos durmiendo desde ayer al mediodía, hemos hecho fila toda la noche y no se sabe cuándo van a dar combustible”, reclamó uno de los afectados, un adulto mayor de 76 años.

Ante el intento de bloqueo, efectivos de Bomberos intervinieron para despejar la vía y evitar el cierre, argumentando que la avenida Sucre es una ruta estratégica para la atención de emergencias, ambulancias y vehículos contra incendios.

“Pretender obstaculizar esta vía es atentar directamente contra la seguridad de toda la ciudad”, señaló Edgar Ortega, oficial de Bomberos.

Mientras tanto, las filas continúan en distintos surtidores paceños, donde vehículos permanecen estacionados durante varias horas a la espera de abastecimiento.

Crisis por combustible

Desde la Asociación de Surtidores advirtieron que La Paz atraviesa una situación crítica debido a la reducción de cupos de gasolina y diésel. Según el sector, el suministro de diésel no se programa regularmente desde hace más de una semana y actualmente también existe una disminución en la provisión de gasolina.

La dirigencia del sector pidió que se reinstale el diálogo para evitar que la crisis de abastecimiento continúe agravándose.

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