Cámaras captan los últimos minutos de joven que perdió la vida tras un atraco en Montero

La madrugada de este miércoles, un joven delivery fue asesinado durante un violento asalto registrado en el barrio Primavera, Distrito 5 del municipio de Montero. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona y ha causado consternación entre vecinos y usuarios en redes sociales.

La víctima fue identificada como Pablo Alexis Claros Barriga, de 22 años, quien aparentemente trabajaba realizando entregas en motocicleta. De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al joven cuando circulaba por el sector.

En el material audiovisual se escucha a uno de los delincuentes gritarle “párate, párate”, segundos antes de que se oigan varios disparos de arma de fuego. Tras el ataque, la víctima, herida en una de sus piernas, intentó buscar ayuda mientras caminaba y clamaba desesperadamente: “me dispararon”.

Sin embargo, según muestran las cámaras, uno de los antisociales volvió a perseguir al joven y le disparó nuevamente, esta vez en la cabeza, acabando con su vida en plena vía pública.

Las grabaciones también registran el paso de las motocicletas, el forcejeo entre la víctima y los delincuentes, además de los angustiosos momentos posteriores al ataque.

Cerca del mediodía de este miércoles, el grupo de Inteligencia DACI encontró la motocicleta robada abandonada entre matorrales. Entretanto, los autores del crimen continúan prófugos y son buscados por las autoridades policiales.

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