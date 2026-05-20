Fue identificado como Pablo Alexis Claros Barriga, de 22 años, el joven delivery que perdió la vida tras ser atacado por delincuentes que le robaron su motocicleta en el municipio de Montero.

Mientras avanzan las investigaciones, sus familiares llegaron hasta la morgue para exigir justicia y pedir que el crimen no quede impune.

La víctima trabajaba como repartidor desde hace aproximadamente un mes y, al mismo tiempo, estudiaba en un instituto tecnológico de Portachuelo.

“Con el dolor del alma perder un hijo por la delincuencia. Mi hermana me llamó para decirme que era mi hijo que estaba ahí, que le tiraron un tiro y se llevaron la moto. Él hace un mes empezó a trabajar y estudiaba en Portachuelo; la moto era prestada”, lamentó Jaime Claros, padre de la víctima.

De acuerdo con los primeros datos, el joven habría sido acribillado por antisociales que, tras dispararle para sustraerle la motocicleta, escaparon con rumbo desconocido.

El papá indicó además que el joven era una persona tranquila y que no tenía conflictos personales.

“No hay sospecha de nadie, no tenía problemas con nadie, era tranquilo. Según el oficial, tenía una llamada y dieron con la muchacha con la que tenía la cita”, señaló.

La familia pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables. “Por favor, que cumplan e investiguen todo. Que se haga justicia. Hay tanta delincuencia. Duele perder a uno de la familia”, expresó el padre entre lágrimas.

La Policía continúa realizando las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias exactas del hecho.

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