Alerta en Cochabamba: Denuncian que mujeres pagan con billetes falsos de Bs 200 en comercios de la zona norte

Una seria advertencia circula entre los comerciantes y propietarios de negocios en la ciudad. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que personas inescrupulosas intentan introducir billetes falsos de cortes elevados en la actividad comercial. El hecho más reciente se registró en inmediaciones de la concurrida Avenida América, en la zona norte de la ciudad, donde un solo establecimiento fue el blanco de dos intentos de estafa consecutivos en cuestión de minutos.

Primer golpe: El engaño fue efectivo

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia difundidas en redes sociales, el primer incidente ocurrió cuando una mujer ingresó al local comercial simulando ser una cliente común. Al momento de cancelar por su compra, presentó un billete de Bs 200 falso.

La encargada del negocio, debido al flujo de trabajo o la prisa del momento, no se percató de las irregularidades del papel moneda. En el video se observa claramente cómo la vendedora recibe el billete de buena fe, procesa la transacción y le entrega el cambio en dinero real. Acto seguido, la sospechosa se retira del lugar con el producto y el dinero lícito sin levantar la más mínima sospecha.

Segundo intento: La vendedora evita una nueva pérdida

La audacia de los delincuentes no terminó ahí. Solo unos minutos después de la primera huida, otra mujer ingresó al mismo negocio empleando exactamente la misma estrategia: intentar pagar una compra pequeña con otro billete falso de Bs 200.

Sin embargo, en esta segunda oportunidad, la comerciante estuvo más alerta. Al palpar y revisar las medidas de seguridad del corte, notó de inmediato la falsedad del billete, frustrando el engaño y confrontando la situación, lo que evitó que el negocio sufriera una pérdida económica doble.

"El primer pago también fue con 200 bolivianos; el billete era falso, pero la encargada no lo notó. En el segundo caso sí lo notó y lo retuvo para mostrarlo en cámaras", señalaron testigos tras la viralización del caso.

Llamado a la prevención entre los comerciantes

Las víctimas decidieron difundir los videos de seguridad a través de las redes sociales como una medida de auxilio y alerta comunitaria para que otros emprendedores de la zona norte y del resto de la ciudad no caigan en este tipo de fraudes.

Las autoridades y los propios comerciantes recomiendan tomar tres recaudos esenciales antes de recibir cortes de Bs 100 y Bs 200:

Mirar: Verificar la marca de agua y el hilo de seguridad a contraluz.

Tocar: Comprobar el alto relieve característico de los billetes originales en los textos y numerales.

Inclinar: Observar el cambio de color en los motivos impresos con tinta especial de seguridad.

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