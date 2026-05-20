Menor encontrada en Cochabamba: Aprehendidos alegan inocencia y aseguran que creían que era mayor de edad

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en Cochabamba tras ser encontrados en un alojamiento junto a una adolescente de 15 años que se encontraba reportada como desaparecida en la ciudad de Oruro. Mientras la policía investiga el caso bajo la tipificación de trata y tráfico de personas, los acusados y sus familiares aseguran que fueron engañados, afirmando que la menor ofreció servicios sexuales bajo la falsa identidad de tener 23 años.

La menor de edad era buscada intensamente en Oruro por unidades de inteligencia. El rastro de la desaparición concluyó en una habitación de un alojamiento cochabambino, donde las autoridades interceptaron a los dos sujetos junto a la adolescente. Según los reportes iniciales, en el lugar se encontraban originalmente dos amigos con dos presuntas damas de compañía, pero una de las mujeres logró darse a la fuga antes de la intervención policial.

"Fuimos engañados": La defensa de los acusados

Los dos aprehendidos declararon ante las autoridades que desconocían por completo que la víctima fuera menor de edad y que estuviera siendo buscada por la justicia. Según su versión, ambos contactaron a las jóvenes para requerir servicios sexuales, bajo la premisa de que eran mayores de edad.

"Ha dicho la chica que tiene 23 años y después se han ido a un alojamiento... Las chicas dicen que le han perseguido, diciendo que son mayores de edad. El alojamiento tampoco ha pedido carnet", manifestó consternada la familiar de uno de los detenidos.

Familiares apuntan al alojamiento

Los allegados de los sindicados se movilizaron de inmediato para defender la inocencia de los hombres, argumentando que son trabajadores honrados y que el único error fue contratar un servicio comercial sin saber el trasfondo del caso.

Aseguran contar con pruebas que desvinculan a los hombres de cualquier red criminal de trata de personas. Familiares afirman que los acusados trabajan diariamente en un negocio de venta de ropa ubicado en la intersección de la Av. Aroma y 16 de Julio. Aseguran poseer registros de cámaras de seguridad del comercio que demuestran la rutina laboral diaria y constante de los sindicados. Además, denuncian que el alojamiento donde se hospedaron no cumplió con las normas básicas de seguridad ni exigió las cédulas de identidad correspondientes al momento del ingreso.

La familia de los detenidos exige a la Fiscalía y a la Policía Boliviana que profundicen las investigaciones para dar con los verdaderos responsables que operan en las redes de proxenetismo, traficando con menores de edad. Por el momento, la situación jurídica de ambos hombres se definirá en una audiencia de medidas cautelares.

Mira la programación en Red Uno Play