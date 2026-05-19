“En todos los centros tenemos vacunas contra la influenza”: Salud insta a grupos vulnerables a inmunizarse

Las autoridades de salud informaron que las vacunas contra la influenza ya se encuentran disponibles en los 70 centros de salud de primer nivel, e instaron a la población vulnerable a acudir para recibir la inmunización gratuita.

El secretario de Desarrollo Humano y Salud, José Carlos Gutiérrez, señaló que en lo que va del año se registraron más de 100 personas afectadas por esta enfermedad y 23 fallecidos, por lo que remarcó la importancia de prevenir nuevos contagios mediante la vacunación.

“Nosotros actualmente en todos nuestros centros de primer nivel, en los 70 centros tenemos las vacunas para la influenza. Hay que tener en cuenta que en lo que va del año tenemos más de 100 enfermos por esta patología y 23 fallecidos”, indicó la autoridad.

Gutiérrez explicó que, por instructivo del Ministerio de Salud, las dosis están destinadas inicialmente a los grupos vulnerables, entre ellos niños de 3 a 12 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades de base especialmente pulmonares y el personal de salud.

Asimismo, detalló que se cuenta con alrededor de 58.000 dosis pediátricas y cerca de 175.000 vacunas para adultos, las cuales ya fueron distribuidas en todos los centros de primer nivel.

“Invitamos a la población a que pueda acercarse a todos nuestros centros de salud para que reciba la vacuna contra la influenza”, agregó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener medidas de prevención y acudir oportunamente a los establecimientos de salud ante síntomas respiratorios.

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