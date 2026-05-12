Frío y espacios cerrados elevan contagios: infectólogo recomienda acudir a vacunarse contra la influenza

El infectólogo Juan Saavedra advirtió que durante la temporada de frío se incrementarán los casos de influenza y otras infecciones respiratorias, por lo que recomendó a la población acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza y el Covid-19.

“En esta época de frío van a aumentar los casos de infecciones respiratorias producidas por virus, así que no es para sorprenderse este aumento. Lo que tiene que ocurrir es que la población tiene que acudir a los centros de salud a colocarse las vacunas que le faltan”, señaló el especialista.

Saavedra explicó que las bajas temperaturas no generan virus ni bacterias por sí mismas, sino que favorecen que las personas permanezcan en espacios cerrados, donde existe mayor riesgo de contagio.

“El frío obliga a que las personas eviten lugares abiertos y se reúnan en lugares cerrados. Allí, las personas enfermas al toser, estornudar o hablar eliminan aerosoles que contienen virus o bacterias”, sostuvo.

El médico remarcó que la vacunación permitirá que la población esté mejor preparada para evitar cuadros graves durante la época invernal, que se extenderá hasta septiembre. Asimismo, alertó que las personas que forman parte de grupos vulnerables deben recibir atención médica y tratamiento oportuno en los primeros días de síntomas.

“Esta persona necesita recibir el medicamento específico en los primeros tres o cuatro días”, concluyó el infectólogo.

Mira la programación en Red Uno Play