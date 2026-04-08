Vacunas contra influenza están disponibles en todos los centros de salud, aseguró el Sedes

Más de 400 mil dosis de la vacuna contra la influenza llegaron esta semana al departamento de Santa Cruz, anunció el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Julio Cerca Koca, durante su intervención en Que No Me Pierda.

Según el funcionario, se trata de 306 mil dosis para adultos y 113 mil para niños, disponibles de manera gratuita en todos los centros de salud del Ministerio.

“Hubo algunos atrasos en la entrega a ciertos centros, pero ya todo fue regularizado. Hacemos hincapié en que la vacunación está dirigida a grupos de riesgo: mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, quienes padecen enfermedades de base y niños de entre 6 y 23 meses”, señaló Koca.

El director del Sedes destacó que, aunque esta semana se reportaron 61 casos de influenza, hace dos semanas la cifra llegó a casi 300.

“Esto no significa que la enfermedad esté disminuyendo, sino que a veces no se reportan todos los casos. Lo importante es que hoy contamos con la vacuna y la población puede acudir a vacunarse”, agregó.

Koca también informó sobre un brote reciente en una institución pública donde se registraron ocho casos. “Se tomaron medidas inmediatas de tratamiento y vacunación. Todos los niños afectados están en buen estado y en proceso de recuperación”, concluyó.

La influenza es una enfermedad estacional y, según las autoridades de salud, se espera que comience a aparecer con mayor frecuencia en las próximas semanas.

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