TSE rechaza amenazas contra su presidente y defiende su institucionalidad

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó su firme rechazo y preocupación ante las amenazas vertidas por algunos excandidatos y actores sociales contra su presidente, Gustavo Ávila, en los últimos días.

A través de un pronunciamiento oficial, la Sala Plena del TSE recordó que se trata de un órgano colegiado e independiente, cuyas decisiones son asumidas por mayoría de sus miembros, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la normativa electoral vigente.

En ese marco, la institución aclaró que las actuaciones de su presidente responden a determinaciones institucionales y no a intereses personales o partidarios.

El ente electoral condenó cualquier intento de amedrentamiento o presión que busque debilitar su institucionalidad o afectar la confianza ciudadana en sus autoridades.

Asimismo, exhortó a los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad, respetando los procedimientos y mecanismos establecidos por ley.

Finalmente, el TSE reafirmó su compromiso de garantizar procesos electorales transparentes, imparciales y legítimos, y aseguró que ningún tipo de presión externa condicionará el cumplimiento de su mandato.

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