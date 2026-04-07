TEMAS DE HOY:
El Mapaya Balacera en Paurito robo

19ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes en Bolivia

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 7 de abril, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.

Charles Muñoz Flores

07/04/2026 12:57

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes. Foto: Shutterstock
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este martes 7 de abril una leve variación durante el transcurso de la jornada, en medio de un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en Bolivia.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:38 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,25 para la venta y Bs 9,28 para la compra, lo que refleja un ligero descenso frente a los valores observados en las primeras horas del día, cuando se ubicaba en Bs 9,24 y Bs 9,28, respectivamente.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, reportado por bolivianblue.net, también presentó pequeñas variaciones dentro del mercado informal, situándose en Bs 9,26 para la venta y Bs 9,28 para la compra. Si bien las cifras se mantienen dentro de un rango estrecho, se evidencian diferencias marginales entre ambas plataformas.

Este comportamiento responde a un escenario donde la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor clave, generando ajustes constantes en las cotizaciones informales. La relación entre la oferta limitada y la demanda sostenida sigue marcando el pulso del mercado cambiario paralelo.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para esta jornada se ubica en Bs 9,00 para la compra y Bs 9,19 para la venta, valores aplicados en operaciones internacionales y sujetos a variaciones diarias según la entidad.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero formal, sus referencias son ampliamente seguidas por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares influye directamente en las transacciones cotidianas.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,25

Compra: Bs 9,28

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes.

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,26

Compra: Bs 9,28

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes.

Banco Central de Bolivia (BCB)

Venta:  Bs 9,19

Compra: Bs 9,00

Valor referencial del dólar estadounidense del BCB.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD