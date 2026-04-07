¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este martes 7 de abril una leve variación durante el transcurso de la jornada, en medio de un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en Bolivia.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:38 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,25 para la venta y Bs 9,28 para la compra, lo que refleja un ligero descenso frente a los valores observados en las primeras horas del día, cuando se ubicaba en Bs 9,24 y Bs 9,28, respectivamente.

En paralelo, el denominado dólar “blue”, reportado por bolivianblue.net, también presentó pequeñas variaciones dentro del mercado informal, situándose en Bs 9,26 para la venta y Bs 9,28 para la compra. Si bien las cifras se mantienen dentro de un rango estrecho, se evidencian diferencias marginales entre ambas plataformas.

Este comportamiento responde a un escenario donde la disponibilidad de divisas continúa siendo un factor clave, generando ajustes constantes en las cotizaciones informales. La relación entre la oferta limitada y la demanda sostenida sigue marcando el pulso del mercado cambiario paralelo.

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para esta jornada se ubica en Bs 9,00 para la compra y Bs 9,19 para la venta, valores aplicados en operaciones internacionales y sujetos a variaciones diarias según la entidad.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero formal, sus referencias son ampliamente seguidas por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de dólares influye directamente en las transacciones cotidianas.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,25

Compra: Bs 9,28

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes.

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,26

Compra: Bs 9,28

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este martes.

Banco Central de Bolivia (BCB)

Venta: Bs 9,19

Compra: Bs 9,00

Valor referencial del dólar estadounidense del BCB.

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