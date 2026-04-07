¿Quiénes son 'Los Espartanos' y qué vínculo tienen con alias 'El Mapaya', capturado en Santa Cruz?

La captura de Jorge Isaac Campas Jiménez, alias 'El Mapaya', en Santa Cruz abrió una línea de investigación internacional sobre la presencia de la organización criminal colombiana 'Los Espartanos' en Bolivia.

Según la Policía, el detenido es considerado altamente peligroso y estaría vinculado a esta banda originaria de Buenaventura, dedicada al narcotráfico, extorsión y homicidios, lo que enciende las alertas sobre la posible expansión de redes delictivas transnacionales en la región.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio Reja Blanca, en la carretera a Paurito, donde la Policía Boliviana intervino tras un trabajo de inteligencia. En el lugar fueron aprehendidas 13 personas, entre ellas 11 ciudadanos colombianos incluido alias “El Mapaya” y dos bolivianas. Durante la intervención, los ocupantes respondieron con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado que, sin embargo, no dejó heridos.

La propiedad, una amplia casa quinta con piscina, cancha de fútbol y vehículos de lujo, era presuntamente utilizada como centro de reuniones y podría estar vinculada a actividades ilícitas. En el allanamiento se incautaron armas de fuego calibre 9 milímetros y diversos objetos que ahora forman parte de la investigación.

Según medios colombianos alias 'El Mapaya' pertenecería a 'Los Espartanos', una estructura criminal que surgió tras la fragmentación del grupo “La Local” en Colombia y que mantiene una violenta disputa territorial con la banda “Los Shottas”. Esta organización ha sido identificada por su participación en economías ilegales y su capacidad de operar bajo esquemas de crimen organizado.

Ante estos indicios, la Policía Boliviana inició un intercambio de información con autoridades colombianas e instancias internacionales como Interpol, con el objetivo de confirmar antecedentes y establecer posibles conexiones con redes criminales activas en la región.

Asimismo, no se descarta que los detenidos tengan vínculos con el presunto narcotraficante Sebastián Marset, investigado en el extranjero por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, lo que ampliaría el alcance del caso.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde aguardarán su audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público anunció que imputará a los involucrados por organización criminal, portación ilegal de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa, solicitando su detención preventiva en el penal de Palmasola mientras avanzan las investigaciones.

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