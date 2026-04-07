Todo sobre el apagón analógico: cómo te afectará y qué debes hacer

Bolivia se prepara para un cambio importante en la forma de ver televisión. El país iniciará el llamado “apagón analógico”, un proceso que pondrá fin a la señal tradicional y dará paso a la Televisión Digital Abierta (TDA), con mejor calidad y más opciones para los usuarios.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico es la desactivación definitiva de la señal de televisión tradicional, que durante años transmitió audio e imagen a los hogares.

Con la llegada de la señal digital, los usuarios podrán acceder a:

Mejor calidad de imagen (HD)

Sonido más nítido

Mayor cantidad de canales

Menos interferencias

¿Mi televisor dejará de funcionar?

No. Tu televisor no quedará inutilizable, pero dependerá del tipo de equipo que tengas:

Televisores modernos: ya cuentan con el sistema digital (ISDB-Tb). Solo necesitan volver a sintonizar canales.

Televisores antiguos: seguirán funcionando si se conecta un decodificador digital y una antena UHF.

Esto significa que no es obligatorio comprar un televisor nuevo.

¿Cuándo será el apagón en Bolivia?

El proceso será gradual en tres etapas:

Primera fase (mayo 2026): La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Segunda fase (mayo 2028): ciudades como Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, entre otras

Tercera fase (mayo 2030): resto del país

¿Qué beneficios trae la TV digital?

La Televisión Digital Abierta permitirá:

Imagen en alta definición

Señal más estable

Mayor oferta de contenidos

Mejor uso del espectro radioeléctrico

Actualmente, ya hay decenas de canales transmitiendo en formato digital en varias ciudades.

¿Qué debes hacer para prepararte?

Las recomendaciones de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes son:

Verificar si tu televisor es compatible con señal digital

Comprar un decodificador si tu TV es antiguo

Instalar una antena UHF

Mantenerte informado por canales oficiales

Un cambio, no una pérdida

Las autoridades aclaran que este proceso no significa quedarse sin televisión, sino modernizar el sistema para mejorar la experiencia de los usuarios.

La transición será progresiva, por lo que habrá tiempo suficiente para adaptarse sin perder la señal.

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