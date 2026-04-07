Aprehendidos tras balacera en Paurito serán investigados por tres delitos

Un operativo policial ejecutado en una casa quinta de la zona de Paurito dejó como resultado la aprehensión de 13 personas —11 de nacionalidad colombiana y 2 bolivianas— luego de un violento enfrentamiento armado con efectivos del orden.

El fiscal asignado al caso, Carlos Rivera, informó que el procedimiento se originó a partir de un trabajo de inteligencia, que permitió ubicar el inmueble donde este grupo se encontraba reunido.

“La Policía se constituyó a este bien inmueble donde estas personas se encontraban alquilando el lugar, consumiendo bebidas alcohólicas y aparentemente celebrando un cumpleaños”, explicó Rivera.

Sin embargo, al momento de la intervención, la situación se tornó violenta. “Una vez que la Policía se identifica, estas personas proceden a disparar contra los funcionarios policiales, siendo posteriormente reducidas”, detalló el fiscal.

Durante el operativo, los uniformados lograron controlar la situación sin que se registren heridos ni víctimas fatales. En el lugar se secuestraron al menos tres armas de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y un vehículo presuntamente utilizado por los implicados.

Rivera confirmó que todos los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentan cargos por:

Porte y tenencia ilegal de armas

Tentativa de homicidio

Organización criminal

“Todas estas personas se encuentran en calidad de aprehendidas y serán remitidas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente”, sostuvo.

Asimismo, indicó que se están realizando verificaciones sobre los antecedentes de los ciudadanos extranjeros, en coordinación con instancias policiales, para determinar posibles vínculos con redes delictivas.

De manera preliminar, no se descarta que algunos de los implicados pertenezcan a organizaciones criminales transnacionales. Mientras tanto, el inmueble permanece precintado y bajo custodia policial, en tanto avanzan las investigaciones para esclarecer el origen de su presencia en el país y su posible relación con otros hechos delictivos en Santa Cruz.

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