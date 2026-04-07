TED Beni completó el sorteo de franjas y designó más de 8.000 jurados

El Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni avanzó en el calendario rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026 con el sorteo de franjas en la papeleta y la designación de juradas y jurados electorales para la votación del 19 de abril.

En una sesión de Sala Plena se definió la ubicación de las candidaturas en la papeleta. Como resultado, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ocupará la casilla 1, mientras que la alianza Patria Unidos estará en la casilla 2.

En esta segunda vuelta, los candidatos Tito Egüez (Patria Unidos) y Hugo Vargas (MNR) disputarán la Gobernación del Beni, luego de que ninguno alcanzara el porcentaje necesario para ganar en primera instancia.

Sorteo de jurados

Posteriormente, el TED llevó adelante el sorteo de jurados electorales, designando a 8.082 ciudadanos que administrarán 1.347 mesas de sufragio en todo el departamento. La selección se realizó bajo el principio de paridad, con 50,06 % de varones y 49,94 % de mujeres.

Los interesados pueden consultar si son jurados ingresando a la página web del TED de Beni: https://beni.oep.org.bo/

Desde el TED Beni destacaron que estas actividades garantizan un proceso transparente y organizado, en el marco de la normativa electoral vigente.



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