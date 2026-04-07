“No da señales de vida”: polémica por la desaparición de un jugador del São Paulo

El futbolista del São Paulo FC abandonó la institución sin informar, luego de que la dirigencia le negara una transferencia en el mes de enero, según reportan medios brasileños.

El zaguero central, de 34 años y con más de una década en el conjunto paulista, no se presentó a la concentración previa al partido que su equipo ganó por 4-1 a Cruzeiro en el estadio Morumbí, lo que agravó aún más la situación.

El director técnico Roger Machado expresó su preocupación, aunque dejó claro que el caso está fuera de su control:

“Fue convocado, no vino y fue descartado. A partir de ahí remitimos el caso a la directiva. Estábamos preocupados, obviamente. Como no sabíamos qué había pasado, estábamos preocupados. Pero ahora solo queda esperar. Está fuera de mi control”.

Al finalizar la jornada del domingo, el medio brasileño Lance informó que el jugador seguía sin dar señales:

“Arboleda continúa sin dar señales de vida a São Paulo, ignorando todos los intentos de comunicación del club”.

“El São Paulo aún desconoce el futuro del defensor, así como la sanción que se le impondrá cuando comparezca para dar explicaciones. Se espera una multa por su ausencia injustificada. El jugador tomó un vuelo a Ecuador, su país natal, pero no explicó los motivos de este viaje de última hora”, añadió el medio.

El escándalo creció debido a la trayectoria de Arboleda en la institución. El defensor ecuatoriano lleva 10 años en el club, donde ha disputado más de 300 partidos y se convirtió en el cuarto extranjero con más presencias en la historia del equipo. Además, conquistó tres títulos: el Campeonato Paulista (2020-2021), la Copa de Brasil (2023) y la Supercopa de Brasil (2024).

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