Diálogo en pausa: Gobierno y choferes de Oruro entran en cuarto intermedio

El diálogo entre autoridades de Gobierno y representantes del transporte en Oruro quedó en suspenso este martes tras declararse un cuarto intermedio, en medio del conflicto por el suministro y la calidad de la gasolina.

La pausa en la reunión no implica una ruptura definitiva, sino un paso intermedio: ambas partes acordaron realizar verificaciones en surtidores y plantas de almacenaje para comprobar la calidad del combustible que se distribuye en el departamento.

Como parte de los compromisos preliminares, se conformó una comisión de transportistas que se trasladará a distintos puntos para confirmar la existencia y calidad de la gasolina especial.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal, Lucio Méndez, anticipó que los resultados de esta inspección serán determinantes:

“Se está haciendo una comisión para verificar si existe esta gasolina especial; revisando vamos a definir si aceptamos o no un acuerdo”.

Medidas de presión continúan

Mientras se desarrolla la verificación, el conflicto sigue activo. Persisten bloqueos en calles y carreteras, lo que genera dificultades en la circulación vehicular y afecta a la población.

El sector transportista mantiene su principal demanda: el abastecimiento del 100% de gasolina especial en todas las estaciones de servicio del departamento.

Un diálogo con idas y vueltas

El conflicto se arrastra desde el lunes, cuando se instaló un paro indefinido desde la medianoche. Ese mismo día, representantes del transporte se reunieron con el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, pero el encuentro terminó sin acuerdo.

Este martes, la reunión fue reinstalada, aunque tras varias horas de debate se optó por declarar un cuarto intermedio para avanzar en la verificación técnica.

La continuidad del diálogo dependerá de los resultados de la inspección. Si se confirma que el combustible cumple con los estándares exigidos, se podría avanzar hacia un acuerdo.

Por ahora, la situación sigue en desarrollo y con alta expectativa en la región.

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