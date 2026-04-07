Estos son los aprehendidos en Paurito, entre ellos 'El Mapaya', vinculado a una red criminal

Un total de 13 personas fueron aprehendidas tras una balacera con efectivos policiales en la zona de Paurito, en Santa Cruz de la Sierra, luego de un operativo que permitió desarticular a un presunto grupo criminal.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos estarían vinculados a la organización denominada “Los Espartanos” y, entre ellos, figura Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “El Mapaya”, señalado como el cabecilla.

Según el Comando Departamental de la Policía, 11 de los aprehendidos son de nacionalidad colombiana y dos bolivianos, además de confirmarse la presencia de una mujer dentro del grupo. Las investigaciones preliminares establecen que uno de los implicados cuenta con notificación roja de Interpol, lo que refuerza la hipótesis de vínculos con redes del crimen organizado internacional.

El operativo se ejecutó en una quinta donde los sospechosos se encontraban reunidos. Al ingreso de los uniformados, los ocupantes reaccionaron con disparos de arma de fuego, generando un enfrentamiento que fue controlado por la Policía mediante el uso progresivo de la fuerza. En el lugar se incautaron tres pistolas calibre 9 milímetros, además de cargadores y municiones.

Tras su captura, los 13 aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecen a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El Ministerio Público informó que los investigados serán imputados por organización criminal, portación ilegal de armas de fuego y homicidio en grado de tentativa, mientras se solicita su detención preventiva en el penal de Palmasola, en tanto continúan las investigaciones del caso.

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