Golpe al narcotráfico: incautan más de 230 kilos y destruyen fábrica

Autoridades reportan decomisos, aprehensiones y la destrucción de una fábrica de droga como parte de operativos ejecutados en distintos puntos del país.
07/04/2026 12:42
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El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó que en las últimas 72 horas se ejecutaron múltiples operativos en el país en el marco de la denominada Operación 200, con resultados que reflejan acciones sostenidas contra el narcotráfico.
Resultados principales
De acuerdo con el reporte oficial, los operativos permitieron:
El secuestro de más de 230 kilos de marihuana
La incautación de cocaína base y clorhidrato en distintas intervenciones
La destrucción de una fábrica de droga en el Chapare
El decomiso de sustancias químicas utilizadas para la producción
Aprehensiones en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni
Balance en 72 horas
Más de 230 kilos de droga secuestrada
1 fábrica destruida
Sustancias químicas incautadas
Más de 10 personas aprehendidas
Control y seguimiento
De manera paralela, las autoridades informaron que continúan los controles sobre la circulación de hoja de coca dentro del circuito legal, con el objetivo de evitar su desvío hacia actividades ilícitas.
Trabajo sostenido
Desde el Gobierno se destacó que estos resultados forman parte de un trabajo constante, basado en tareas de inteligencia y coordinación con distintas instancias.
Asimismo, se remarcó que la lucha contra el narcotráfico requiere continuidad, control permanente y acciones verificables en todo el territorio nacional.
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