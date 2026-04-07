Golpe al narcotráfico: incautan más de 230 kilos y destruyen fábrica

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó que en las últimas 72 horas se ejecutaron múltiples operativos en el país en el marco de la denominada Operación 200, con resultados que reflejan acciones sostenidas contra el narcotráfico.

Resultados principales

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos permitieron:

El secuestro de más de 230 kilos de marihuana

La incautación de cocaína base y clorhidrato en distintas intervenciones

La destrucción de una fábrica de droga en el Chapare

El decomiso de sustancias químicas utilizadas para la producción

Aprehensiones en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni

Balance en 72 horas

Más de 230 kilos de droga secuestrada

1 fábrica destruida

Sustancias químicas incautadas

Más de 10 personas aprehendidas

Control y seguimiento

De manera paralela, las autoridades informaron que continúan los controles sobre la circulación de hoja de coca dentro del circuito legal, con el objetivo de evitar su desvío hacia actividades ilícitas.

Trabajo sostenido

Desde el Gobierno se destacó que estos resultados forman parte de un trabajo constante, basado en tareas de inteligencia y coordinación con distintas instancias.

Asimismo, se remarcó que la lucha contra el narcotráfico requiere continuidad, control permanente y acciones verificables en todo el territorio nacional.

Mira la programación en Red Uno Play