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Policial

Golpe al narcotráfico: incautan más de 230 kilos y destruyen fábrica

Autoridades reportan decomisos, aprehensiones y la destrucción de una fábrica de droga como parte de operativos ejecutados en distintos puntos del país.

Silvia Sanchez

07/04/2026 12:42

Operación 200: más de 230 kilos de droga secuestrados en 72 horas. Foto Viceministerio de Defensa Social.
Bolivia

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El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó que en las últimas 72 horas se ejecutaron múltiples operativos en el país en el marco de la denominada Operación 200, con resultados que reflejan acciones sostenidas contra el narcotráfico.

Resultados principales

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos permitieron:

  • El secuestro de más de 230 kilos de marihuana

  • La incautación de cocaína base y clorhidrato en distintas intervenciones

  • La destrucción de una fábrica de droga en el Chapare

  • El decomiso de sustancias químicas utilizadas para la producción

  • Aprehensiones en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni

Balance en 72 horas

  • Más de 230 kilos de droga secuestrada

  • 1 fábrica destruida

  • Sustancias químicas incautadas

  • Más de 10 personas aprehendidas

Control y seguimiento

De manera paralela, las autoridades informaron que continúan los controles sobre la circulación de hoja de coca dentro del circuito legal, con el objetivo de evitar su desvío hacia actividades ilícitas.

Trabajo sostenido

Desde el Gobierno se destacó que estos resultados forman parte de un trabajo constante, basado en tareas de inteligencia y coordinación con distintas instancias.

Asimismo, se remarcó que la lucha contra el narcotráfico requiere continuidad, control permanente y acciones verificables en todo el territorio nacional.

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