Brote de influenza en Santa Cruz: 980 casos positivos y 13 fallecidos

El departamento de Santa Cruz atraviesa una situación de emergencia sanitaria debido a un brote de influenza que afecta a varios municipios, especialmente a la ciudad capital y a Charagua. Así lo informó Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, durante un contacto con los medios.

Según Hurtado, hasta la fecha se registran 980 casos positivos y 13 fallecidos: 12 en la ciudad de Santa Cruz y uno en Charagua. Entre las víctimas hay tres niños menores de 10 años, un adulto de 30 años y el resto mayores de 50 años. El fallecido en Charagua era un joven conscripto de 19 años que presentó complicaciones respiratorias graves.

El jefe de Epidemiología explicó que las acciones frente al brote se centran en la vigilancia, prevención y control, incluyendo:

Aislamiento de pacientes positivos y personas con síntomas.

Uso de barbijo y alcohol en gel, y lavado frecuente de manos.

Desinfección de espacios cerrados, especialmente en cuarteles y lugares de concentración.

Hurtado advirtió que la influenza que circula actualmente es más agresiva que otras enfermedades como la chikungunya, y que los grupos de mayor riesgo son los niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Sobre la vacunación, lamentó que actualmente no hay vacunas disponibles en el departamento, ya que el Ministerio de Salud aún no las ha enviado. “Estamos esperando las vacunas para inmunizar a la población y reducir la mortalidad por esta patología”, señaló.

Finalmente, recordó a la población la importancia de no automedicarse, acudir a los centros de salud ante fiebre, tos o dolor de garganta, y mantener las medidas de bioseguridad en lugares con aglomeración de personas.

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