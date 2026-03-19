Alerta por influenza: brote en Charagua deja un fallecido

El gerente de Epidemiología del Sedes Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que el departamento enfrenta un ascenso brusco de casos de influenza y confirmó la presencia de un brote epidémico en el municipio de Charagua, donde se registró un fallecimiento a causa de la enfermedad.

Según la autoridad, en ese municipio 52 conscriptos presentaron síntomas compatibles con influenza, de los cuales 19 dieron positivo. Uno de ellos perdió la vida, mientras que otros dos permanecen internados en un hospital de la zona.

A nivel departamental, el Sedes reporta 960 casos confirmados de influenza, con un saldo de 13 fallecidos. Además, 48 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 16 están en unidades de terapia intensiva.

Ante este panorama, las autoridades de salud recomendaron a la población retomar las medidas de bioseguridad para contener la propagación del virus.

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