Refuerzan fumigación y mingas ante casos de chikungunya y dengue

El municipio intensifica las acciones de lucha contra el dengue y la chikungunya con operativos de fumigación, limpieza y desinfección en los distritos con mayor incidencia de casos.

Las brigadas también realizan mingas y visitas casa por casa para detectar pacientes con síntomas y cortar la cadena de transmisión.

El secretario municipal de Salud, Michael Méndez, informó que estos trabajos se ejecutan por instrucción del alcalde y en coordinación con distintas áreas del gobierno municipal.

Señaló que, si bien los casos han mostrado una disminución en comparación con las primeras semanas epidemiológicas, las labores continúan de manera sostenida para evitar un rebrote.

La autoridad destacó que el trabajo interinstitucional ha permitido obtener resultados positivos, aunque aclaró que la situación aún no está completamente controlada. Asimismo, advirtió que actualmente también se registra un incremento de casos de influenza, por lo que se refuerzan las atenciones médicas y el monitoreo epidemiológico.

Desde la Secretaría de Salud exhortaron a la población a colaborar eliminando criaderos de mosquitos y permitiendo el ingreso de las brigadas a sus domicilios. “Esta es una tarea de todos para erradicar el vector y proteger la salud de la población”, enfatizó Méndez.

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