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Economía

Porcicultores esperan aval de la OMSA para exportar a mercados regionales

Desde Adepor estiman exportar 1.000 toneladas mensuales inicialmente, aseguran que el mercado interno seguirá siendo la prioridad.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/04/2026 13:48

Porcicultores esperan aval de la OMSA para exportar a mercados regionales. Foto: imagen referencial.

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La Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) prevé exportar unas 1.000 toneladas mensuales de carne de cerdo a países de la región, una vez que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) otorgue a Bolivia la certificación de ausencia de peste porcina clásica.

El gerente de Adepor, Henry Chávez, informó que el sector ya cumplió los requisitos necesarios y aguarda la respuesta del organismo internacional, prevista para el próximo mes.

“Este mes que viene la OMSA nos va a dar una respuesta. Creemos que será positiva. Hemos soñado durante muchos años con la exportación de carne de cerdo y consideramos que se nos dará esta oportunidad”, afirmó.

En ese marco, Chávez señaló que los principales mercados objetivo son Perú, Chile, Brasil y Paraguay, además de proyectar a China como un destino potencial.

“Tenemos un pequeño excedente que podemos destinar a otros países, pero siempre priorizando el mercado nacional”, sostuvo.

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