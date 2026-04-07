Proyectan exportar 1.000 toneladas mensuales de carne porcina boliviana a cuatro países de la región

La Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor) proyecta exportar unas 1.000 toneladas (t) de carne de cerdo a cuatro países de la región una vez la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) le otorgue la certificación de ausencia de peste porcina.

El gerente de Adepor, Henry Chávez, informó este martes que luego cumplir una serie de requisitos para exportar carne de cerdo, el sector aguarda de la OMSA la certificación de ausencia de peste porcina clásica en el país.

“Este mes que viene, la OMSA nos va a dar una respuesta. Nosotros creemos que va a ser una respuesta positiva, nos lo merecemos. Hemos soñado desde hace muchos años con la exportación, de que la carne de cerdo pueda salir a otros países y creo que se nos va a dar esa oportunidad”, dijo.

En ese sentido, indicó que el sector porcinocultor boliviano ve como mercados a Perú, Chile, Brasil y Paraguay e inclusive perfila a China. Priorizando el mercado interno, la proyección es exportar el excedente.

“Tenemos un pequeño excedente de aproximadamente unas 1.000 toneladas de forma mensual que podemos llevar a otros países, pero siempre abasteciendo a nuestro mercado”, aseveró Chávez.

Campaña para más consumo

Adepor relanzó la campaña nacional “El cerdo está de moda”, con el objetivo de promover el consumo de esa proteína como una alternativa nutritiva, accesible y versátil en la dieta de los bolivianos.

Actualmente, Santa Cruz lidera el consumo de carne de cerdo, seguido de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí.

Con información de ABI

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