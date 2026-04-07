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Deportes

Megaoperativo para Blooming vs River: mil policías resguardarán el partido

El encuentro por la Copa Sudamericana será considerado de alto riesgo. Autoridades activaron controles, cortes de vías y un amplio despliegue policial.

Silvia Sanchez

07/04/2026 13:38

Megaoperativo para Blooming vs River: mil policías resguardarán el partido. Foto Club Blooming.
Santa Cruz, Bolivia

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Todo está listo para una noche de alto voltaje en Santa Cruz de la Sierra. El duelo entre Blooming y River Plate, por la Copa Sudamericana, contará con un megaoperativo de seguridad que movilizará a cerca de mil efectivos policiales.

El encuentro, programado para este miércoles a las 20:30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ha sido catalogado como de alto riesgo, por lo que se han activado estrictas medidas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Operativo de alto nivel

El plan de seguridad contempla:

  • Cortes de tránsito desde las 14:00 en inmediaciones del estadio

  • Múltiples anillos de control para el ingreso del público

  • Supervisión permanente dentro y fuera del escenario

Además, se definieron accesos diferenciados para evitar incidentes.

Ingreso de la hinchada visitante

Los aficionados de River Plate tendrán un protocolo específico:

  • Llegarán en micros hasta el Parque Urbano

  • Ingresarán al estadio por la Curva Poniente

Un partido que promete

El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo H y se espera un estadio lleno, impulsado por el buen momento de Blooming, que llega motivado tras golear 5-0 a Guabirá.

Por su parte, River Plate buscará mantener su historial favorable jugando en Santa Cruz.

Horarios del partido

  • 20:30 Bolivia, Chile, EE. UU. (ET)

  • 21:30 Argentina y Paraguay

  • 19:30 Perú y Ecuador

Recomendaciones para el público

Las autoridades recomiendan:

  • Asistir con anticipación

  • Portar entradas y documentos

  • Respetar los controles de seguridad

Mira la programación en Red Uno Play

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