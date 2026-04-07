Megaoperativo para Blooming vs River: mil policías resguardarán el partido

El encuentro por la Copa Sudamericana será considerado de alto riesgo. Autoridades activaron controles, cortes de vías y un amplio despliegue policial.
07/04/2026 13:38
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Todo está listo para una noche de alto voltaje en Santa Cruz de la Sierra. El duelo entre Blooming y River Plate, por la Copa Sudamericana, contará con un megaoperativo de seguridad que movilizará a cerca de mil efectivos policiales.
El encuentro, programado para este miércoles a las 20:30 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ha sido catalogado como de alto riesgo, por lo que se han activado estrictas medidas para garantizar la seguridad de los asistentes.
Operativo de alto nivel
El plan de seguridad contempla:
Cortes de tránsito desde las 14:00 en inmediaciones del estadio
Múltiples anillos de control para el ingreso del público
Supervisión permanente dentro y fuera del escenario
Además, se definieron accesos diferenciados para evitar incidentes.
Ingreso de la hinchada visitante
Los aficionados de River Plate tendrán un protocolo específico:
Llegarán en micros hasta el Parque Urbano
Ingresarán al estadio por la Curva Poniente
Un partido que promete
El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo H y se espera un estadio lleno, impulsado por el buen momento de Blooming, que llega motivado tras golear 5-0 a Guabirá.
Por su parte, River Plate buscará mantener su historial favorable jugando en Santa Cruz.
Horarios del partido
20:30 Bolivia, Chile, EE. UU. (ET)
21:30 Argentina y Paraguay
19:30 Perú y Ecuador
Recomendaciones para el público
Las autoridades recomiendan:
Asistir con anticipación
Portar entradas y documentos
Respetar los controles de seguridad
Mira la programación en Red Uno Play
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