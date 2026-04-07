“No hay palabras”: el asombro de los astronautas al ver el lado oculto de la Luna

La misión Artemis II marcó un hito en la exploración espacial al llevar a su tripulación más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en las últimas cinco décadas.

Durante su recorrido, los astronautas lograron observar directamente la cara oculta de la Luna, una región que hasta ahora solo había sido explorada por sondas automáticas.

Un momento histórico

El punto más impactante del viaje ocurrió durante el sobrevuelo lunar, cuando la tripulación perdió comunicación con la NASA por aproximadamente 40 minutos, un fenómeno previsto por los científicos.

Al retomar contacto, las palabras reflejaban pura emoción. El astronauta Victor Glover describió la experiencia como “realmente difícil de explicar”, mientras que el comandante Reid Wiseman fue aún más contundente:

“Es absolutamente espectacular, surrealista… no hay palabras para describir lo que vemos”.

¿Qué vieron en el lado oculto?

Las imágenes captadas por la nave Orión revelan un paisaje completamente distinto al visible desde la Tierra:

Cráteres más pequeños y numerosos , visibles como manchas brillantes

Tonalidades de marrón y azul en la superficie

Un “borde dentado” en la línea entre luz y sombra lunar

Además, la tripulación fue testigo de un eclipse solar total, donde la corona del Sol formaba un halo brillante alrededor de la Luna, una escena descrita como “de ciencia ficción”.

La Tierra vista desde el espacio

Uno de los contrastes más impactantes fue observar la Tierra desde esa distancia. Los astronautas destacaron su brillo intenso en medio de la oscuridad del espacio, mientras la Luna aparecía como un orbe gris suspendido frente a ellos.

Tecnología al servicio de la exploración

La nave cuenta con 32 cámaras, lo que permitió capturar imágenes inéditas tanto desde el exterior como desde la cabina, generando material clave para futuras investigaciones.

Lo que viene

Se espera que la misión culmine con el regreso de la tripulación el 10 de abril, cuando americen en el océano Pacífico.

El viaje de Artemis II no solo representa un avance tecnológico, sino también un paso clave hacia futuras misiones tripuladas que podrían llevar nuevamente al ser humano a la superficie lunar.

Un vistazo al futuro

Más allá de las imágenes, la misión deja una sensación clara: la exploración espacial ha entrado en una nueva etapa.

Y, como dijeron los propios astronautas, hay experiencias que simplemente no alcanzan a describirse con palabras.

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