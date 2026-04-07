¿Podría impactar la Tierra? Revelan datos clave del asteroide Bennu

El estudio del asteroide Bennu vuelve a captar la atención científica tras nuevos hallazgos sobre su composición interna, obtenidos a partir de muestras recolectadas por la misión OSIRIS-REx en 2023.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revela que los materiales del asteroide no están distribuidos de manera uniforme, lo que abre nuevas pistas sobre su origen.

¿Qué descubrieron los investigadores?

El equipo liderado por Mehmet Yesiltas identificó tres dominios químicos principales dentro de la muestra:

Áreas con compuestos alifáticos (hidrocarburos de cadena abierta)

Zonas ricas en carbonatos minerales (calcio y magnesio)

Regiones con compuestos orgánicos ricos en nitrógeno

Además, se detectaron compuestos organosulfurados asociados a carbonatos, lo que sugiere que estos minerales se formaron en presencia de agua dentro del asteroide.

El papel del agua en Bennu

Uno de los hallazgos más relevantes es que el agua no afectó de manera uniforme al asteroide.

Los científicos observaron que ciertos compuestos sensibles al agua se conservaron intactos, lo que indica que el flujo hídrico fue limitado y localizado. Esto cambia la idea de que el agua transforma completamente estos cuerpos.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

Este tipo de análisis permite:

Comprender mejor cómo se formaron los asteroides

Investigar el origen de los compuestos orgánicos

Acercarse a respuestas sobre cómo surgió la vida en la Tierra

El siguiente paso será comparar estas muestras con las del asteroide Ryugu, traídas por la misión Hayabusa2.

¿Bennu podría impactar la Tierra?

El asteroide, descubierto en 1999 y con un diámetro aproximado de 480 metros, es monitoreado constantemente por la NASA.

Según estimaciones actuales, existe una probabilidad muy baja (0,037%) de impacto hacia finales del siglo XXII, alrededor del año 2182.

Expectativa científica

Aunque el riesgo es mínimo, Bennu sigue siendo uno de los asteroides más estudiados por su potencial para revelar secretos del sistema solar.

Cada nuevo descubrimiento no solo ayuda a entender estos cuerpos celestes, sino también a anticipar posibles riesgos futuros y, sobre todo, a responder una de las grandes preguntas: cómo comenzó la vida en nuestro planeta.

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