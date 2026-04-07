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Espectáculos

¡Súbele el volumen! Azul Azul lanza nueva versión rock del tinku “Celia”

La icónica canción regresa con una propuesta renovada que fusiona ritmos bolivianos y energía rockera para conquistar nuevas generaciones.

Silvia Sanchez

07/04/2026 13:44

Azul Azul lanza nueva versión rock del tinku “Celia” . Foto RR.SS. Azul Azul.
Bolivia

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La música boliviana vuelve a encender la fiesta. Azul Azul presenta una nueva versión de su clásico “Celia”, esta vez con una propuesta cargada de energía rockera que promete convertirse en el nuevo himno de las celebraciones.

Detrás de esta reinvención está Fabio Zambrana, quien apuesta por una mezcla potente entre el tradicional tinku y sonidos modernos, logrando una canción vibrante, fresca y lista para sonar a todo volumen.

Una versión que rompe esquemas

“Celia” llega renovada, con:

  • Ritmos intensos y guitarras con sello rock

  • La esencia del tinku boliviano

  • Un sonido pensado para nuevas generaciones

El resultado es una verdadera descarga musical que conecta lo tradicional con lo actual.

Sonido boliviano para el mundo

Con este lanzamiento, Fabio Zambrana continúa llevando la música boliviana a escenarios internacionales, apostando por propuestas que fusionan identidad cultural con tendencias globales.

Lista para romperla en fiestas

La nueva “Celia” ya está disponible en plataformas digitales y apunta directo a convertirse en un infaltable en fiestas, eventos y playlists.

El mensaje es claro: sube el volumen y déjate llevar por el ritmo.

Mira la programación en Red Uno Play

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