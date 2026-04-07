Pofoma rescata dos boas y una anaconda en operativo en Quillacollo

Personal de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) rescató dos boas y una cría de anaconda amarilla, junto con 12 tarántulas, de un inmueble en el municipio de Quillacollo, en el departamento de Cochabamba.

Los animales estaban alojados en cajas de vidrio dentro de la vivienda de un sujeto aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), procesado por actividades vinculadas al tráfico de sustancias controladas.

Según el informe de Pofoma, la tenencia de estas especies responde a un interés estético o de lujo, mostrando la capacidad de mantener animales de gran envergadura. La anaconda amarilla, en particular, puede superar los cinco metros de longitud.

Todos los animales fueron trasladados a centros de acogida, donde veterinarios evaluarán su salud y bienestar. Las autoridades policiales también investigan la relación entre la tenencia de estas especies exóticas y las actividades ilícitas del detenido.

Este operativo refuerza los controles sobre el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, destacando la coordinación entre Pofoma y Felcn para proteger la biodiversidad y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



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