Criadero de perros: dueña enfrenta prohibición de tenencia de animales en Cochabamba

El Departamento de Zoonosis de Cochabamba anunció que la propietaria de un criadero clandestino podría enfrentar la prohibición de tener mascotas de por vida, tras evidenciarse vulneraciones a los derechos de los animales en su inmueble, ubicado en la zona norte de la ciudad, entre la avenida Circunvalación y calle Atahualpa.

El operativo, realizado en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), permitió el rescate de 21 canes de distintas razas, incluyendo cachorros y madres gestantes, que fueron trasladados a Zoonosis para una evaluación veterinaria integral.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que los animales se encontraban en buen estado corporal, desparasitados y vacunados, y que no se constató trato cruel ni delito penal.

Sin embargo, comentó que sí se detectó que los caniles eran pequeños y los perros no tenían libre locomoción, lo que constituye una vulneración administrativa a sus derechos.

“Es probable que se le prohíba tener animales de por vida, ya que lo que se ha evidenciado no cumple con las normas técnicas y legislativas, ni con principios de bienestar animal”, afirmó.

Postura del propietario

Por su parte, uno de los propietarios de los canes negó lucrar con los animales y aseguró que algunos fueron comprados y otros rescatados.

Aclaró que los animales estaban al cuidado de su tía, quien sale a trabajar por algunas horas.

“Estaban enjaulados porque mi tía sale a vender, no lucramos, me gustan los animales. Todos los perros están en buen estado, desparasitados y con vacunas”, señaló.

El caso continúa bajo seguimiento de Zoonosis, que prepara un informe detallado sobre la salud y condiciones de los animales, mientras la propietaria podría enfrentar la prohibición definitiva de tener mascotas como medida preventiva ante futuras irregularidades.

Mira la programación en Red Uno Play