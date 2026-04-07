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Criadero de perros: dueña enfrenta prohibición de tenencia de animales en Cochabamba

La medida se realizará mediante acción administrativa, mientras se prepara un informe sobre la salud y bienestar de los animales.

Cristina Cotari

07/04/2026 13:52

Parte de los canes rescatados en Cochabamba. Foto: APG
Cochabamba, Bolivia

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El Departamento de Zoonosis de Cochabamba anunció que la propietaria de un criadero clandestino podría enfrentar la prohibición de tener mascotas de por vida, tras evidenciarse vulneraciones a los derechos de los animales en su inmueble, ubicado en la zona norte de la ciudad, entre la avenida Circunvalación y calle Atahualpa.

El operativo, realizado en coordinación con la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), permitió el rescate de 21 canes de distintas razas, incluyendo cachorros y madres gestantes, que fueron trasladados a Zoonosis para una evaluación veterinaria integral.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que los animales se encontraban en buen estado corporal, desparasitados y vacunados, y que no se constató trato cruel ni delito penal.

Sin embargo, comentó que sí se detectó que los caniles eran pequeños y los perros no tenían libre locomoción, lo que constituye una vulneración administrativa a sus derechos.

“Es probable que se le prohíba tener animales de por vida, ya que lo que se ha evidenciado no cumple con las normas técnicas y legislativas, ni con principios de bienestar animal”, afirmó.

Postura del propietario

Por su parte, uno de los  propietarios de los canes negó lucrar con los animales y aseguró que algunos fueron comprados y otros rescatados.

Aclaró que los animales estaban al cuidado de su tía, quien sale a trabajar por algunas horas.

“Estaban enjaulados porque mi tía sale a vender, no lucramos, me gustan los animales. Todos los perros están en buen estado, desparasitados y con vacunas”, señaló.

El caso continúa bajo seguimiento de Zoonosis, que prepara un informe detallado sobre la salud y condiciones de los animales, mientras la propietaria podría enfrentar la prohibición definitiva de tener mascotas como medida preventiva ante futuras irregularidades.

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