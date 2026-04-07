Biblioteca Municipal de La Paz abre visitas guiadas para conocer su riqueza histórica

Con el objetivo de fomentar la lectura y la investigación, la Biblioteca Municipal de La Paz habilitó visitas guiadas abiertas al público, permitiendo a estudiantes y ciudadanos conocer de cerca su riqueza documental.

La actividad, que inició recientemente, estará disponible durante todo el año y busca acercar a la población a los diferentes espacios de la biblioteca, donde se resguarda material bibliográfico de alto valor histórico.

“Las visitas están dirigidas a todas las personas que desean conocer cómo funciona una biblioteca y qué tipo de material contiene”, explicó la bibliotecóloga Elizabeth Larrea.

Uno de los espacios más destacados es la hemeroteca, donde se conservan periódicos antiguos que datan desde 1825, considerados piezas fundamentales de la memoria histórica del país.

“Aquí tenemos periódicos como El Cóndor de Bolivia, que son reliquias desde los primeros años de la República”, detalló.

Además, la biblioteca cuenta con salas especializadas, como la sala nacional y la sala general, que albergan una amplia colección de libros y documentos accesibles para los visitantes.

Según el personal, los recorridos permiten a los asistentes conocer la organización del material y aprender cómo acceder a la información disponible.

“Los estudiantes quedan admirados al ver la cantidad de material bibliográfico que tenemos”, señaló Larrea.

Para participar, en algunos casos se requiere una solicitud previa de unidades educativas; sin embargo, también se reciben visitas espontáneas del público en general.

La iniciativa busca revalorizar estos espacios frente al avance de la tecnología, promoviendo el contacto directo con los libros y el aprendizaje en entornos físicos.

Desde la biblioteca destacaron que este tipo de actividades apunta a fortalecer la educación y recuperar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones.

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