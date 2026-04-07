Una escena de profundo dolor se vivió la tarde de ayer, lunes en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, donde dos trabajadores perdieron la vida tras descender a un pozo en un ingenio arrocero.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00 en el Ingenio Arrocero Parainco, ubicado sobre la carretera Trinidad–Santa Cruz, cerca de una planta termoeléctrica. Según los primeros reportes, las víctimas ingresaron a un pozo de entre 8 y 10 metros de profundidad con el objetivo de realizar trabajos de limpieza.

Por causas que aún se investigan, ambos quedaron atrapados en el interior del pozo, el cual es utilizado como sistema de drenaje del lavado de arroz. Testimonios de familiares señalan que en el lugar habría una baja concentración de oxígeno, lo que habría contribuido al fatal desenlace.

Las víctimas fueron identificadas como Sixto Rodríguez, de 19 años, y Cristhian Maldonado Salvatierra, de 36. Sus muertes generaron consternación entre allegados y trabajadores del sector.

Familiares denunciaron que, pese a la llegada de una ambulancia al lugar, el personal no contaba con equipos adecuados, como mascarillas o implementos de seguridad, para realizar un rescate oportuno en un ambiente considerado de alto riesgo.

Asimismo, apuntaron directamente a la empresa por una presunta falta de medidas de seguridad, cuestionando las condiciones en las que se realizan este tipo de labores.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

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