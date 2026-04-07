Denuncian maltrato infantil en centros de acogida de La Paz

Un presunto caso de maltrato infantil en un centro de acogida de la zona de Obrajes, en la ciudad de La Paz, generó indignación y la intervención de autoridades tras la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

En los videos se observa a una funcionaria agredir a un niño pequeño, obligándolo a sentarse en el piso mientras le grita, provocando su llanto.

Además, las imágenes muestran que la cuidadora permite que otros menores participen en las agresiones.

“Se ve cómo una niña le jala del cabello con la permisividad de la funcionaria”, denunciaron.

La secuencia continúa con el menor siendo colocado contra una pared y recibiendo palmadas en la cabeza, ante la mirada de otros niños.

Otro de los hechos que causó mayor preocupación es el uso de un objeto, presumiblemente una tijera, con el que la funcionaria corta el cabello del niño.

La denuncia fue impulsada por asambleístas, quienes acudieron al centro tras recibir el material audiovisual.

“Hemos evidenciado que existe maltrato. Incluso se permite que otros niños agredan a un menor sin intervención”, señalaron.

Durante la inspección también se detectaron otros indicios preocupantes, como niños con heridas visibles y condiciones inadecuadas en la infraestructura del lugar.

“Se han encontrado menores con golpes y ambientes en mal estado, lo que representa un riesgo para su seguridad”, indicaron.

Los legisladores cuestionaron además que el personal del centro no pueda identificar plenamente a la funcionaria implicada.

“Nos dicen que no conocen ni su apellido ni su contacto, lo cual resulta inadmisible”, manifestaron.

Ante la gravedad del caso, se solicitó la intervención del centro y la destitución inmediata de la funcionaria involucrada.

Por su parte, el Servicio Departamental de Gestión Social informó que ya se inició una investigación para esclarecer los hechos y verificar posibles antecedentes de maltrato.

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