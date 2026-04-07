Casi 3 millones de bolivianos vuelven a usar sus tarjetas con normalidad: estos son los beneficios

Desde este martes, cerca de 3 millones de bolivianos recuperan la posibilidad de utilizar sus tarjetas de débito y crédito sin restricciones, tanto dentro como fuera del país, marcando un paso clave hacia la normalización de las operaciones financieras.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y confirmado por el viceministro José Horacio Valencia, quien destacó el alcance directo de la medida en la población.

¿A quiénes beneficia?

La disposición impacta directamente a:

Usuarios de tarjetas de débito y crédito en todo el país

Personas que realizan compras o pagos en el exterior

Estudiantes, viajeros y profesionales que usan servicios internacionales

Emprendedores y trabajadores digitales

En total, el universo beneficiado alcanza a casi 3 millones de personas, que ahora podrán operar con mayor libertad en el sistema financiero.

Cinco beneficios clave

Con la habilitación total de tarjetas, los usuarios recuperan:

Pagos en el exterior (viajes, salud, educación y servicios)

Compras internacionales sin restricciones

Acceso a plataformas digitales globales (streaming, software, cursos)

Facilidad para negocios y trabajos vinculados al exterior

Integración plena a la economía digital global

¿Cómo funcionará ahora?

Tarjetas de crédito: uso sin restricciones, según capacidad de pago

Tarjetas de débito: al menos 500 dólares mensuales habilitados

Posibilidad de ampliar montos según cada entidad financiera

Esto permite realizar desde pequeños consumos hasta pagos más elevados, con mayor flexibilidad.

Tipo de cambio y seguridad

Las operaciones se realizarán con base en el tipo de cambio del Banco Central de Bolivia, lo que garantiza:

Transparencia en las transacciones

Previsibilidad en los costos

Seguridad dentro del sistema financiero formal

Un paso hacia la normalidad

La medida representa un alivio para millones de bolivianos que dependen de servicios internacionales o de la economía digital.

Con esta decisión, el país da un paso hacia la reactivación de la conectividad financiera global, devolviendo a los usuarios herramientas clave para su vida diaria, estudios, trabajo y consumo.

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