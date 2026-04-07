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Economía

Casi 3 millones de bolivianos vuelven a usar sus tarjetas con normalidad: estos son los beneficios

La medida restablece el uso de tarjetas de débito y crédito dentro y fuera del país, beneficiando a millones de usuarios con mayor acceso a pagos, servicios y compras internacionales.

Silvia Sanchez

07/04/2026 13:56

Casi 3 millones de bolivianos vuelven a usar sus tarjetas con normalidad: estos son los beneficios. Foto referencial.
Bolivia

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Desde este martes, cerca de 3 millones de bolivianos recuperan la posibilidad de utilizar sus tarjetas de débito y crédito sin restricciones, tanto dentro como fuera del país, marcando un paso clave hacia la normalización de las operaciones financieras.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y confirmado por el viceministro José Horacio Valencia, quien destacó el alcance directo de la medida en la población.

¿A quiénes beneficia?

La disposición impacta directamente a:

  • Usuarios de tarjetas de débito y crédito en todo el país

  • Personas que realizan compras o pagos en el exterior

  • Estudiantes, viajeros y profesionales que usan servicios internacionales

  • Emprendedores y trabajadores digitales

En total, el universo beneficiado alcanza a casi 3 millones de personas, que ahora podrán operar con mayor libertad en el sistema financiero.

Cinco beneficios clave

Con la habilitación total de tarjetas, los usuarios recuperan:

  • Pagos en el exterior (viajes, salud, educación y servicios)

  • Compras internacionales sin restricciones

  • Acceso a plataformas digitales globales (streaming, software, cursos)

  • Facilidad para negocios y trabajos vinculados al exterior

  • Integración plena a la economía digital global

¿Cómo funcionará ahora?

  • Tarjetas de crédito: uso sin restricciones, según capacidad de pago

  • Tarjetas de débito: al menos 500 dólares mensuales habilitados

  • Posibilidad de ampliar montos según cada entidad financiera

Esto permite realizar desde pequeños consumos hasta pagos más elevados, con mayor flexibilidad.

Tipo de cambio y seguridad

Las operaciones se realizarán con base en el tipo de cambio del Banco Central de Bolivia, lo que garantiza:

  • Transparencia en las transacciones

  • Previsibilidad en los costos

  • Seguridad dentro del sistema financiero formal

Un paso hacia la normalidad

La medida representa un alivio para millones de bolivianos que dependen de servicios internacionales o de la economía digital.

Con esta decisión, el país da un paso hacia la reactivación de la conectividad financiera global, devolviendo a los usuarios herramientas clave para su vida diaria, estudios, trabajo y consumo.

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