“Devuelve normalidad”: destacan uso de tarjetas para pagos en el exterior

La reciente decisión del Gobierno de restablecer el uso de tarjetas de débito y crédito para pagos en el exterior marca un cambio importante en el sistema financiero boliviano según el economista Francisco Terán.

El experto calificó la medida como oportuna y esperada, tras meses de restricciones que afectaron a usuarios y actividades digitales.

Asimismo, calificó de acertada la disposición que permite utilizar tarjetas de débito con un límite mínimo de hasta 500 dólares mensuales.

Explicó que en el caso de las tarjetas de crédito quedan habilitadas sin un tope fijo, dependiendo de la capacidad de cada cliente y las políticas de los bancos.

“Esto devuelve normalidad a pagos que estaban limitados, como servicios digitales, compras en línea o publicidad en redes sociales”, sostuvo Terán, quien destacó que la medida beneficiará tanto a usuarios particulares como a profesionales y emprendedores.

Valor referencial

El especialista subrayó que las transacciones se realizarán al tipo de cambio referencial publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia (BCB), lo que brinda mayor transparencia y previsibilidad. Actualmente, este valor se mantiene estable en torno a los 9,15 bolivianos por dólar.

Terán mencionó que la flexibilización no debería generar una mayor presión sobre la demanda de divisas, ya que el mercado ya venía operando bajo ese rango en los últimos meses. Además, mencionó que el superávit comercial registrado este año contribuye a respaldar este tipo de decisiones.

No obstante, aclaró que la medida está enfocada en pagos electrónicos en el exterior y no permite el retiro de dólares en efectivo, manteniendo ciertos controles dentro del sistema financiero.

El economista consideró que esta disposición representa un primer paso hacia una mayor apertura.

“A medida que haya más reservas internacionales y flujo constante de dólares, se podrá avanzar en una flexibilización más amplia”, afirmó.

La medida alcanza a más de 2,7 millones de usuarios y más de 8 millones de tarjetas en Bolivia, reactivando operaciones internacionales bajo un esquema más claro y estable.



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