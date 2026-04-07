Analista: liberación de tarjetas podría movilizar hasta $us 4.500 millones en la economía

Rubén Arias, analista económico, señaló que en Bolivia existen más de 8 millones de tarjetas, entre débito y crédito, utilizadas por alrededor de 2,7 millones de personas, quienes podrían movilizar cerca de $us 4.500 millones tras la liberación de su uso para transacciones dispuesta por el Gobierno.

El experto considera que esta medida reintegra al país a la economía digital y tendrá un impacto positivo, especialmente para quienes desarrollan actividades de venta de productos a través de internet.

Respecto a la colocación de estos $us 4.500 millones, Arias explicó que estos recursos no forman parte de las reservas internacionales; sin embargo, destacó que el Gobierno debió realizar un análisis previo basado en modelos econométricos con simulaciones de distintos escenarios antes de tomar la decisión.

“Seguramente, en base a este análisis se ha determinado liberar hasta $us 500 para compras con tarjetas de débito. El Gobierno ha medido sus capacidades, por lo que creemos que hay dos elementos clave: el financiamiento externo y el incremento de las exportaciones, que están generando importantes ingresos de divisas”, afirmó.

Asimismo, indicó que otro sector beneficiado será el de las personas que realizan pagos por capacitaciones, diplomados y maestrías en universidades del exterior, facilitando este tipo de transacciones.

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